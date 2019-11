¿Es viable la llegada del petro al comercio?

CARACAS.- Especialistas debatieron la viabilidad que puede tener la criptomoneda «Petro» en las transacciones económicas, así como su influencia en el país.

El pasado 22 de octubre, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que se procederá a convertir el petro en divisas convertibles.

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, desestimó esta iniciativa, porque resulta «poco viable», por lo cual apostó por otras opciones que reactiven la economía.

«El petro en particular viene con unos problemas de fallas de origen, porque primero había sido promocionado como una criptomoneda que no gozó de mucha confianza. Ahora, está tratando de ser utilizado como una unidad de valor referencial», dijo.

Capozzolo señaló que esta medida, al igual que la que emitió el Banco Central de Venezuela (BCV), sobre establecer los créditos bancarios expresados en Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), están ancladas al dólar.

En conversación con Áryeli Vera para Unión Radio, el economista y especialista en finanzas de empresas, Aaron Olmos, comentó que una de las limitantes que tiene esta moneda virtual, es que está sancionado en países internacionales, lo que imposibilita las transacciones comerciales en el extranjero, por lo cual tiene que recurrir al mercado interno.

«Proveedores internacionales de Pdvsa no están dispuestos a aceptar petros; pero sí bitcoins y otras criptomonedas (…) No sabemos de qué va el Petro. Si es salario, unidad de cuenta, reserva de valor, si se va a utilzar para tranzar divisas… hay muchas cosas que no están claras. Precisamente, el comerciante tiene que entender primero la dinámica blockchain y cripto», expresó.