Entregan material en puntos migratorios para control de COVID-19

CARACAS.- El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entregó 46.500 mascarillas faciales, 90 trajes de protección, 10 mil guantes quirúrgicos y 90 termómetros digitales infrarrojos a los 74 jefes de los puntos de control migratorio para la prevención del coronavirus Covid-19.

Precisó que esta dotación será distribuida en puntos terrestres, aeropuertos y puertos, para un total de 74 puestos migratorios y fronterizos donde están desplegados 1.524 funcionarios de la policía migratoria y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Señaló que se ha instruido a estos funcionarios en cuanto a que no se permitirá la salida de personas hacia Colombia y Brasil que no lleven tapabocas. «Igualmente no puede entrar ninguna persona, sea venezolana o extranjera, al territorio nacional que no traiga tapabocas», agregó.

El ministro indicó que se ha diseñado un plan especial para la protección de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y para la prevención del Covid-19 en los cuadrantes de paz en todo el territorio nacional.

Reverol anunció que esta semana se reunirá con el concilio ecuménico en el país para el establecimiento de los protocolos.

Asimismo, informó que todas las policías pasan al control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para la ejecución de un único plan de acción de emergencia y contención activa del coronavirus.

Unión Radio