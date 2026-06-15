Enfermeros de Carabobo exigen pago del Bono de Responsabilidad Profesional

CARACAS.-Los enfermeros de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera del estado Carabobo protestaron para exigir el pago del bono de responsabilidad así como el cumplimiento de beneficios establecidos en la contratación colectiva.

«Lamentablemente, no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades del ejecutivo regional. Hay unas peticiones que van relacionadas con los pagos del bono de responsabilidad a la totalidad de los enfermeros adscritos y eso no se ha materializado. Del 95 % de las cláusulas han sido extinguidas», expresó el presidente del Colegio de Enfermeros, Julio García.

Anunciaron que el próximo 23 de junio se movilizarán para exigir sus derechos laborales.

Unión Radio