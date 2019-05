El Kremlin dice que es consciente de la caída del bienestar de los rusos

RUSIA .- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que las autoridades del país son conscientes de la caída del nivel de bienestar de los rusos, pero subrayó que éstas saben qué hacer para “modificar esta tendencia”.

Peskov hizo esta declaración a un grupo de periodistas al comentar un dato reciente de Rosstat, la agencia estatal de estadística, que señala que al 48,2 % de las familias rusas el dinero les alcanza solo para comprar comida y ropa.

“Vemos y comprendemos lo que ocurre, pero lo importante es que la jefatura (del país) sabe claramente qué hay que hacer para modificar esta tendencia“, subrayó.

El portavoz agregó que muchas organizaciones, incluida Rosstat, “constatan una caída general de los ingresos”, pero matizó que “no siempre se pueden entender unos u otros datos, aunque en general es una situación que se sigue muy atentamente”.

“Se trata de un proceso conocido y, sin duda, causa preocupación, pero se está aplicando todo un conjunto de medidas para corregir la situación”, explicó.

Peskov hizo un llamamiento a evaluar con precaución los datos estadísticos, porque en ocasiones -dijo- “cambian de un día para otro”.

La coyuntura internacional, las guerras comerciales, las sanciones contra Rusia y procesos en la economía del país son, según el portavoz del Kremlin, algunas de las causas de la caída del nivel de bienestar de la población.

Recalcó, eso sí, que “en general la situación macroeconómica del país se mantiene absolutamente estable“.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, los ingresos de los rusos disminuyeron durante cuatro años consecutivos (2014-2017) y solo en 2018 experimentaron un aumento, que fue de apenas el 0,1 %.

Los ingresos medios de un ciudadano ruso con trabajo ascendieron el año pasado a 42.595 rublos (655 dólares) al mes, según Rosstat.

De acuerdo con esta agencia, los segmentos más afectados son las familias jóvenes, ya que el 59,2 % de ellas no se puede permitir otros gastos que no sean en comida y vestuario.

En esa misma situación se encuentra el 57,9 % de los jubilados que viven solos y el 54,1 % de las familias monoparentales.

Según las previsiones del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia para este año, los ingresos reales de los rusos aumentarán un 1 %, pronóstico que ponen en duda numerosos economistas del país.

“Si la economía no crece, y esta no lo hace varios años, no hay fundamento para poder pensar que aumentarán los ingresos”, dijo el director del Centro de Investigaciones Laborales de la Escuela Superior de Economía, Vladímir Guilpelson, citado por el portal digital Lenta.ru.

EFE