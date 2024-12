El Inces presentó tendencias del mundo laboral para el 2025

CARACAS.- La formación técnica profesional que ofrece el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) es vital para la construcción del modelo económico producto y diversificado en Venezuela, tomando en cuenta los nuevos desafíos que imponen la tecnología y la sociedad moderna, así lo expuso Wuikelman Ángel, presidente de la institución, durante el conversatorio “Tendencias del mundo laboral Venezuela 2025: Un GPS para la formación técnica profesional”, realizado este miércoles 11 de diciembre, en el Hotel Meliá Caracas.

El evento que reunió a representantes de instituciones públicas y privadas, así como a medios de comunicación, fue moderado por la periodista Dahir Ral, quien interactuó con Ángel y el panel de especialistas invitados: Rafael Sarcina, vicepresidente de Finanzas de Fedeindustria;

Esteban Reyes Marcano, empresario, coach profesional y especialista de innovación y tecnología; y Osiel López, sociólogo, investigador social y destacado académico.

En sus palabras de bienvenida, Ángel expresó que Venezuela viene mostrando grandes signos de recuperación y desde el Inces tienen la extraordinaria misión de acompañar el esfuerzo productivo a través de la formación, como un “área que nos garantiza el dominio de las habilidades y destrezas que requerimos”.

Indicó que en 2024 ha sido un año de crecimiento para la institución que ha superado las metas propuestas. Las cifras fueron presentadas en un material audiovisual: 2 millones de inscripciones en 497 ofertas formativas vinculadas; 67 mil acciones formativas con mayoría de hombres y mujeres y 17 mil jóvenes entre 14 y 18 años incorporados a empresas a través del Programa Nacional de Aprendizaje. Este trabajo es el fruto de la articulación con los sectores productivos, empresariales, cámaras industriales, medios de comunicación, trabajadores y estudiantes, subrayó.

Informó además que durante este año se hicieron 136.000 formaciones vinculadas directamente al campo digital, además de haber logrado un proceso de transformación del currículo y el cambio radical de la forma de construir los conocimientos y mapas de aprendizaje. “Hemos apostado a un currículo riguroso que nos coloca en los más altos estándares internacionales”, afirmó.

“Estamos trabajando para que la educación y la formación sean cada vez más dual, es decir, teoría-práctica, por un lado el aprender haciendo, siempre como una premisa robinsoniana, pero también hemos señalado que allí está la clave para incorporar el aprendizaje con calidad y pertinencia que permita responder a los desafíos en la construcción de un modelo económico productivo y diversificado, tras un período de crisis económica generado por las sanciones y agresiones contra nuestro país”, expuso, al recordar el reciente lanzamiento del campus virtual y la Inces App, herramienta digital que permite conectarse desde cualquier lugar.

En el espacio de diálogo sobre la industria, la innovación y la juventud, Sarcina resaltó que el Inces “siempre ha sido para el sector industrial un gran apoyo y aporte para la guía vocacional y formativa”, a lo que Ángel respondió que solo en 2024, el 19% de las formaciones tributaron en este ámbito.

“El crecimiento del país en el año 2024 se debe al esfuerzo público y privado en el desarrollo de bienes y servicios que requiere el país, partes y piezas que antes eran importadas, se hacen con tecnología nacional (…) Lo que es de necesidad inmediata lo tenemos cubierto con producción nacional”, indicó.

En tal sentido, señaló que hay una gran necesidad de exportar y para ello es una necesidad formar a las personas en materia de calidad de exportación, que también se va a fortalecer a lo interno. Igualmente, agregó que el mercado para Venezuela son las zonas del Caribe y los países vecinos, mientras que los sectores con mayor potencial exportador son el químico con rubros como el automotriz, el cuidado personal y del hogar, así como el textil y el de calzado.

Por su parte, Reyes Marcano considera que el trabajo remoto o en línea se ha establecido como una práctica y los prejuicios del pasado quedaron prácticamente eliminados con la pandemia.

En relación a la Inteligencia Artificial (IA), explicó con ejemplos prácticos que es falso que el oficio y las fuentes de empleo van a desaparecer cuando se incorporan estas tecnologías, todo lo contrario, tienden a potenciar las experiencias. A su juicio, “la máquina puede ser un complemento de formación muy valioso”, por lo que es imperioso enseñar a usar la IA en todos los niveles educativos, que sea transversal a todas las carreras tradicionales.

La velocidad con la que la tecnología avanza en el mundo representa también un reto para la educación. Al respecto, el experto indica que “la educación está sometida a esa presión desde hace mucho tiempo y esa presión aumenta porque los ciclos de innovación son cada vez más cortos, lo que en todas partes del mundo es una algo por hacer”.

En su participación, López se refirió a la orientación vocacional de los jóvenes y explicó que hay un cambio de valoración que arrojaron investigaciones hechas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, que incluye adolescentes en edad escolar, y la segunda realizada por Semeruco y Tiuna El Fuerte, titulada “Hijos de la crisis”, centrada en jóvenes de 17 a 25 años, las cuales de distintas formas señalan: “el deseo de volver a carreras cortas, a lo técnico (…) e imaginarse en el horizonte más cercano”, proyectándose a corto y mediano plazo, sin que eso configure su futuro.

Refirió que la encuesta Encovi 2023 arrojó que los adolescentes prefieren trabajar que estudiar, lo que es generado por un problema de expectativas y no netamente económico. La investigación “Hijos de la crisis” también indica que la universidad se desvaloriza para el ascenso social y habla de la revalorización de los microcréditos o “créditos flash”, así como de “una especie de nuevo modelo económico en la que los jóvenes rechazan el financiamiento del Estado que no circule o no se retribuya”. Más bien apuestan por la idea de un crédito productivo y que ellos puedan pagar.

Este espacio permitió reflexionar y hacer pública la convocatoria para el debate en el sector productivo, iniciativa del Inces, hacia la creación de las políticas públicas.