El Hatillo y Baruta afectados por fallas en suministro de electricidad y agua

CARACAS.- El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, precisó que este lunes ya en el municipio se ha restablecido el servicio de energía eléctrica luego de que el pasado viernes la explosión de un transformador causara un nuevo apagón en Oripoto, Las Marías, el pueblo de El Hatillo, la Cabaña, Asoocho y los Geranios, lo que a su vez ocasionó el corte del suministro hídrico en el lugar, Baruta y zonas del municipio Sucre.

“Hay luz, el problema es que esto ha sido inconstante, hemos tenido hasta 10 apagones diarios, la inconstancia en el servicio es impresionante, no solo por el tema de transformadores, sino por distintas fallas, no sabemos si es racionamiento, no hay información para tomar precauciones”, detalló en entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Sayegh agregó que debido a los cortes de electricidad “el tema del agua ha sido otra calamidad, esta semana no se ha cumplido el bombeo, puesto que Hidrocapital tuvo que hacer un racionamiento y parar el Alimentador Sur y no le llegó agua a ni a El Hatillo, ni a Baruta, no hemos podido contar con agua”.

“La hemos pasado mal en las últimas semanas en El Hatillo con el tema de la luz y el agua”, acotó.

Por su parte, Luis Aguilar, director de la alcaldía de Baruta, precisó que el domingo se cortó el suministro eléctrico en Manzanares, Lomas de Prados del Este, el pueblo de Baruta, parte de El Placer, alrededor de 7 horas y en la tarde se fue en Montealto y Bosque de la Virgen”.

Resaltó que igualmente el suministro de agua ha sido inconstante. “El Alimentador Sur Tuy II ha presentado fallas dejando sin agua a Santa Inés, La Bonita, Los Samanes, Las Minas y Terrazas de Santa Inés”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio