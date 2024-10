El Gobierno colombiano acepta invitación del ELN para retomar diálogos de paz

BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano aceptó este jueves la invitación que le hizo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para reunirse y retomar los diálogos de paz, que están suspendidos desde septiembre y en un estado de congelamiento desde hace más de cuatro meses.

«Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana», señaló la delegación de paz del Gobierno en un comunicado.

El ELN dijo el miércoles que se dispone «a realizar una reunión con la delegación de diálogos del Gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso con presencia de países garantes y acompañantes permanentes«.

Las dos partes no se reúnen desde mayo de este año y desde finales de enero no celebran un ciclo de diálogos por una serie de desentendimientos que las llevaron a no renovar el cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto y a suspender las negociaciones después del atentado de la guerrilla contra una base del Ejército en el departamento de Arauca, que dejó tres militares muertos y una treintena de heridos.

En ese sentido, la delegación gubernamental aseguró este jueves que cuando anunció la suspensión de los diálogos por el atentado era necesario que el ELN demostrara su voluntad «de avanzar en este proceso» y recordó que la mesa de negociaciones es la «instancia para resolver los problemas surgidos».

EFE