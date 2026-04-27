El gasto militar sube un 3,4 % en Sudamérica y cae un 27 % en América Central

COPENHAGUE.- El gasto militar aumentó un 3,4 % en Sudamérica en 2025 respecto al año anterior y cayó un 27 % en América Central, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

La inversión en armamento se redujo un 6,6 % en el conjunto del continente americano, arrastrada por la caída en Estados Unidos, que acapara el 90 % del total en esa parte del mundo.

En América Central el gasto ascendió a 17.100 millones de dólares (14.620 millones de euros), influido por la menor inversión de México, con un tercio menos que en 2024.

En el caso de Sudamérica, la subida hasta los 56.300 millones (48.134 millones de euros) se explica en gran parte por el aumento del gasto en Brasil, un 13 % hasta 23.900 millones (20.434 millones de euros).

«El incremento se debió sobre todo a una mayor inversión en el desarrollo de la tecnología naval y costes de personal militar más altos», escribe el SIPRI sobre el caso brasileño.

Guyana aumentó su inversión un 16 % hasta 248 millones (212 millones de euros) por las tensiones con Venezuela a causa de la región del Esequibo.

«El efecto de la escalada en el gasto militar de Venezuela es desconocido, ya que no ha informado públicamente sobre sus cifras de inversión desde hace varios años», apunta el SIPRI.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9 % en términos reales el año pasado debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

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EFE