El diálogo como mecanismo de resolución de conflictos

CARACAS.-La coordinadora nacional de Rediálogo, Alba Purroy, comentó que el diálogo siempre será una herramienta de paz para dirimir las diferencias que puedan surgir ante los problemas.

«Los conflictos como temática, siguen permanentemente en la sociedad, independientemente del momento que se viva. No me refiero solamente a los políticos; sino a los sociales, culturales, ecológicos, entre otros. Eso no para, probablemente pueden escalar o ser mitigados por las acciones que se tomen», dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Purroy señaló que en las comunidades sigue existiendo el rencor, resentimiento, fanatismo, confrontación, «elementos que no van acabar, porque forman parte de la humanidad».

Resaltó el liderazgo de las mujeres en las estructuras comunitarias, sobre todo para dirimir las diferencias de los habitantes.

«Representan el mayor número de posiciones en liderazgos de las comunidades. Estamos hablando de un 95% de las personas que están ocupadas en trabajos de comunidad, son mujeres», expresó.

Unión Radio