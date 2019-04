El BCE cree que los riesgos de un “brexit” sin acuerdo son “manejables”

BRUSELAS.- El Banco Central Europeo (BCE) considera que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada plantea “riesgos manejables” para la estabilidad financiera de la eurozona, pero advierte de que aún hay algunas “vulnerabilidades” que podrían generar efectos más adversos.



“Gracias a las preparaciones hechas por las autoridades públicas y el sector privado, un escenario de no acuerdo plantea riesgos manejables para la estabilidad financiera de la eurozona en general”, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en una comparecencia ante la comisión de Economía de la Eurocámara.



De Guindos añadió que, “sin embargo, persisten algunas vulnerabilidades que podrían generar efectos más adversos si interactúan con los riesgos que afectan actualmente a la perspectiva para la eurozona”.



El vicepresidente del BCE, que no dio más detalles de estos posibles efectos, indicó que la ausencia de claridad ligada al resultado del proceso de salida del Reino Unido de la UE “sigue contribuyendo a una mayor incertidumbre política” en la eurozona.



El Parlamento británico votó el viernes pasado por tercera vez en contra del acuerdo de salida cerrado entre el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, y Bruselas, lo que acerca la posibilidad de que el país abandone la UE sin un pacto que regule su retirada.



EFE