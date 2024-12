Efraín Velásquez: Venezuela requiere inversión para que el crecimiento sea sostenible

CARACAS.- El presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velásquez, afirmó que, aunque Venezuela cerrará 2024 con crecimiento económico, se requiere de inversión para que el mismo sea sostenible.

«Detrás de ese crecimiento económico que se registró en 2024, y que es una característica fundamental ahorita de la economía venezolana, es que ese crecimiento depende del consumo y no de la inversión», sostuvo Velásquez.

Explicó que en todos los países el crecimiento se genera con consumo e inversión y que el consumo es una decisión que ocurre diaria y mensualmente, depende del ingreso disponible de la gente, pero la inversión se refiere a proyectos que tienen períodos más largos.

Las afirmaciones las hizo al ser entrevistado por la periodista Vanessa Davies en el programa Entre Líneas , transmitido por Unión Radio .

«La economía venezolana es liderada por el consumo y no por la inversión. Si no tiene inversión el crecimiento no tiene sostenibilidad, y que dependa de consumo lo que hace es que todo el crecimiento y actividad económica depende de la capacidad económica de la gente», opinó el experto.

Argumentó que, si hay un evento particular que hace que el ingreso de la gente caiga durante un mes, como que se dispare el tipo de cambio, aumente mucho la inflación, los salarios se atrasen en los ajustes, eso hace que el consumo pierda fuerza y la actividad sufra.

«Estamos hablando de una sociedad que tiene un ingreso per cápita que es la mitad de hace 10 años», añadió.

Lea también: El dólar supera los 51 bolívares este jueves #26Dic

Unión Radio