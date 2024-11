EEUU aún no ha visto «mucho combate» de tropas norcoreanas en Ucrania

SÍDNEY.- El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, aseguró este domingo desde Darwin (Australia) que Estados Unidos aún no ha visto «mucho combate» por parte de las tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania, pero que cree que «lo veremos pronto».



«No hemos visto mucho combate hasta ahora, pero creo que lo veremos pronto», afirmó Austin en una rueda prensa junto a sus homólogos de Australia y Japón, Richard Marles y Gen Nakatani, con quienes se reunió en la localidad al norte de Australia este domingo.



El jefe del Pentágono consideró que las tropas norcoreanas se enfrentarán a «retos» en la guerra de Ucrania, entre ellos la barrera del lenguaje para comunicarse con el Ejército ruso, y que espera que se produzcan «fricciones».



«La interoperabilidad entre tropas se basa en entender las mismas normas y también en confiar en quienes luchan contigo. Y estas tropas no han trabajado juntas antes. Es de prever que haya fricciones», consideró Austin.



Unos 50.000 soldados rusos y norcoreanos desplegados en la región rusa de Kursk han entrado recientemente en combate contra las fuerzas ucranianas, según dijo el pasado martes un alto funcionario del Gobierno de Kiev a la agencia de noticias japonesa Kyodo.



El secretario de Defensa de EE.UU. aseguró hoy que su país continuará entregando equipamiento y asistencia a Ucrania, y que espera que la siguiente administración bajo el mando de Donald Trump «siga haciéndolo».



«(Nuestro Gobierno) ha puesto a Ucrania en una posición en la que ha podido defenderse del Ejército más grande de Europa durante dos años. (El presidente ruso, Vladímir) Putin no ha logrado ningún objetivo estratégico», enfatizó, respondiendo a qué considera sobre las sugerencias de que la guerra concluirá tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca.



«Todos queremos ver la guerra resuelta pronto. Pero queremos asegurarnos de que Ucrania está en posición de defender sus intereses», subrayó.



Sus comentarios se producen un día después del encuentro trilateral del presidente saliente estadounidense, Joe Biden, con los líderes de Corea del Sur y Japón, Yoon Suk-yeol y Shigeru Ishiba, en los márgenes de la reunión de líderes del APEC en Perú, durante la cual condenaron la cooperación militar entre Moscú y Piongyang y reiteraron su compromiso con la colaboración trilateral.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este sábado con motivo de la vista a Ucrania del ministro de Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, la necesidad de contrarrestar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte, que, advirtió, puede llevar a una «desestabilización significativa más amplia».



Según Ucrania y algunos de sus aliados, Corea del Norte ha desplegado ya en Rusia unos 11.000 soldados.



EFE

My good friend @RichardMarlesMP and I met today in Darwin, Australia. Together, the U.S. and Australia will continue our work to strengthen the bonds safeguarding peace and security in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/KbRoMszqsF