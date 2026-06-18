EEUU asegura que el plazo de 60 días para comenzar negociaciones con Irán arrancó hoy

WASHINGTON.- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, aseguró este jueves que el plazo de 60 días acordado con Teherán para negociar un acuerdo de paz final, el futuro del programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones sobre la república islámica, arrancó oficialmente hoy al haberse firmado ya el texto.

«Yo diría que el plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy. Se firmó tarde. De ​​hecho, técnicamente pudo haberse firmado hoy debido a la diferencia horaria. Creo que, técnicamente, la firma se produjo hoy, hora de Irán. Así que sí, el acuerdo comenzó ayer. Vamos a empezar a contar el plazo de 60 días a partir de hoy», aseguró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

«Como parte del acuerdo final, lo que queremos ver es que Irán no financie la inestabilidad ni el terrorismo en la región y, por supuesto, que no intente reconstruir su programa de armas nucleares», añadió el vicepresidente que explicó que EEUU está dispuesto a «ofrecer cierto alivio de sanciones y medidas similares» si Teherán promete no reconstruir su programa atómico y ofrece vías para verificar ese compromiso.

En el memorando, Estados Unidos e Irán se dan un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Entre los asuntos a solventar para lograr dicho acuerdo está la situación del programa nuclear de la república islámica, que reafirmó en el memorando que «no adquirirá ni desarrollará armas nucleares», y se comprometió a dialogar con Washington sobre sus capacidades de enriquecimiento, así como la retirada de uranio ya enriquecido de su territorio bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Un acuerdo en este terreno conllevarían la retirada de sanciones sobre Irán, incluyendo las unilaterales de EE.UU., las de la ONU y el OIEA, tal y como se ha comprometido la Casa Blanca en el documento firmado.

Las capacidades de enriquecimiento de uranio de Teherán, que asegura que persigue un programa atómico con fines civiles, han sido uno de los principales contenciosos en el diálogo con Washington desde antes de la guerra, con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendiendo que el país persa no puede enriquecer de ninguna manera.

Vance insistió hoy en esa línea, afirmando que el acuerdo firmado en 2015 por el Gobierno de Barack Obama permitía a Irán enriquecer y que este nuevo acuerdo no lo hará.

El vicepresidente aseguró incluso que los iraníes ya «han prometido que no enriquecerán» uranio de cara a lograr un futuro acuerdo de paz definitivo.

EFE