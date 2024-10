Educadores insisten en ajuste de salarios y prestaciones sociales

CARACAS.-El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital (Asocejuprc), Pedro García, aseguró que una solución al déficit de docentes sería solicitar la reintegración con un corrección del monto de los salarios y prestaciones sociales y «deberían pagarle doble asignación, el de jubilación y otro como docente cuando se realice el ajuste salarial».

Señaló que la resolución anunciada por el Ministerio de Educación que invita a los maestros jubilados a incorporarse para dar clases es como un voluntariado. «La resolución dice que es para todos aquellos docentes jubilados que así lo deseen, es decir voluntario», afirmó.

El profesor expresó su preocupación por el déficit de docentes y resaltó que es «histórico».

«La universidades ya no están prácticamente graduando docentes porque bueno, se les ha privado de un presupuesto suficiente para eso, esa es una de las causas», dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies, en el programa La Frecuencia de Hoy, transmitida por Unión Radio explicó que otras de las razones fundamentales de la falta de docentes es que «tienen sueldos que no sobrepasan en el mayor de los casos un sueldo de 22 dólares de sueldo legal, es decir, los que están establecidos en la contratación colectiva porque el bono de guerra económica no es salario» (…) «no tenemos la seguridad social, no tenemos todos los beneficios de las primas que nos quitó la Onapre«.

Paola González / Unión Radio