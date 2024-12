Educadores en Lara denuncian presuntos atropellos por parte del directivo de algunos planteles

CARACAS.- Trabajadores del sector educativo, en el estado Lara, denuncian presuntos atropellos por parte de los directivos de algunos planteles en Barquisimeto.

Los afectados señalan que no les permiten participar en las asambleas en las que organizan acciones para exigir reivindicaciones al Ministerio de Educación.

«No puede ser como un directivo que también son trabajadores, que son representantes momentáneos del patrono, incurran en las ilegalidades y en acoso contra sus propios compañeros, casos tales que no quiere recibirles la constancia de la asistencia en la asamblea exigiéndoles cosas que no aparecen en ninguna parte del estamento legal venezolano», aseveró Dalí Álvarez, secretario general de la Federación Nacional de Educadores Sindicalizados (Fetrasined), en Lara.

Las palabras fueron ofrecidas durante un encuentro que tuvo el sector educativo en la sede de la Defensoría del Pueblo, allí ellos entregaron un documento para que este ente sea mediador en la situación que atraviesa el docente con el tema salarial así como en la solicitud de mejoras en distintos espacios educativos.

Lea también: Fedecámaras Zulia: Las sanciones no representan la mejor vía para la resolución del conflicto venezolano

Paola González / Unión Radio