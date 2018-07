Economista Tripier descarta que reconversión esté lista para el 4-A

CARACAS.- El economista Benjamin Tripier descartó que la reconversión monetaria esté lista para el 4 de agosto, por lo cual prevé que se produzca un comunicado oficial porque además estima que esa medida no es suficiente para mejorar la economía, “el nivel de control de precio es inviable con la hiperinflación, va a seguir aumentando y será cada vez más inalcanzable”.

En referencia a las manifestaciones de diversos gremios en el país, Tripier indicó que aunque se cumplieran sus peticiones de aumento salarial no llegarían a cubrir las necesidades básicas de los venezolanos, “las protestas actuales no llegan a un nivel anterior como en 2014 o 2017 debido a que la gente está principalmente en la tristeza y la mala alimentación, lo cual hace las manifestaciones constante pero no violenta”.

El economista expresó que el sistema eléctrico debe ser una de las principales prioridades en que se deben tomar medidas pertinentes, “se debe segmentar Corpoelec con una nueva operadora privada y que tengan el conocimiento para solucionar las fallas de este sector”.

En el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, el especialista consideró que existe una ruptura de clase social lo cual llevaría a un aumento de la migración en caso de mantenerse una situación actual.

Antoni Díaz/Unión Radio