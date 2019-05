Economista Puente asegura que es difícil reestructurar la deuda con condiciones actuales

CARACAS.- El economista José Manuel Puente, magister en Políticas Públicas y en Administración Pública y PH.D en Economía Política, explicó que Venezuela debería ir a un proceso de reestructuración de la deuda debido al uso intensivo del endeudamiento en que incurrió el gobierno. “Aunque no hay cifras oficiales, estaríamos hablando de cerca de $ 157 millones en deuda externa y ahora los vencimientos están acumulados entre el año 2019 y 2027 y tenemos cerca de 90 mil millones en vencimiento de deuda”.

En entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio, el experto aseguró que debido a las bajos ingresos de la República y la baja producción petrolera “no hay capacidad para enfrentar esa deuda dada la acumulación de vencimientos hay que aplanar esa curva y se requiere una reestructuración para tener mejores condiciones y plazos más amplios”.

“En términos del Producto Interno Bruto –PIB, es una de las deudas más grandes del mundo”, advirtió.

No obstante, Puente señaló que “no basta solo con reestructurar deuda porque en estos momentos, dadas las condiciones políticas de Venezuela, se hace muy difícil reestructurarla porque el gobierno actual no tiene un programa económico creíble, no cuenta con el apoyo popular ni con la credibilidad de los mercados”.

“Eso tiene que hacerse en un contexto de cierta estabilidad política e institucional y en el marco de un programa de reformas integrales que le de credibilidad a los mercados para que hagan un canje de deuda y poder dar mejores condiciones y achatar la curva de vencimientos”, recalcó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio