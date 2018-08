Economista Guarino considera que ajustes económicos generan desconfianza en la población

CARACAS.- El analista financiero y profesor universitario, José Ignacio Guarino, considera que los ajustes económicos decretados por el Ejecutivo y las medidas de control cambiario no son los idóneos para la situación actual del país, y que por el contrario crean incertidumbre, “esto solo genera más desconfianza en los venezolanos, es un condicionante que no genera ningún beneficio y que no aporta nada“.

En entrevista concedida a Vanessa Davies al programa Por donde vamos, transmitida por Unión Radio, Guarino abogó porque se tomen decisiones que sean atractivas para la ciudadanía, que estén respaldadas y analizadas por el Estado y el sector económico, “no están asentados estos ajustes, ya que que no hay una explicación precisa y se hacen anuncios con más frecuencia que no generan credibilidad en la población, debe existir un diálogo general en el cual se cree un plan estructural“, dijo.

El financiero precisó que mientras no se ejecute un plan económico, que incluya a sectores empresariales y se abra un consenso, la hiperinflación en Venezuela puede llegar a niveles nunca antes visto.

Antoni Díaz / Unión Radio.