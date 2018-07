Economista Giménez considera que el gobierno debe aplicar más transparencia

CARACAS.- El economista, Pablo Giménez, recomendó al Estado buscar la transparencia en la economía venezolana para que toda la sociedad esté consciente de lo que verdaderamente ocurre en el país, además de convocar a todos los actores del gremio para establecer una mesa de diálogo y definir un plan económico.

“Uno de los elementos de la economía moderna es la confianza, si no existe esto es muy difícil avanzar, tener credibilidad, se deben tomar medidas que sean respetadas por parte de los diferentes agentes económicos”, dijo.

En entrevista a Marypili Hernández en el programa Sin duda de Unión Radio precisó que existen elementos aislados que no apuntan a lo que verdaderamente está afectando la vida de los ciudadanos.

El especialista comentó que “con la realización de algún plan estructural que ataque el problema principal que no es más que la hiperinflación el cual nos afecta a todos es una de las medidas (…) no hay política económica, no hay plan, no hay posibilidad de enfrentar la situación actual con el comportamiento de los precios”.

Giménez especificó que uno de los principales problemas de la convocatoria que realizó el gobierno a expertos económicos es que no conocen con exactitud la situación venezolana.