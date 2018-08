Economista Córdova propone que debe existir un seguimiento al sector empresarial

CARACAS.- El economista y profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Elio Córdova, indicó este jueves, que medidas económicas decretadas por el Ejecutivo deben tener un seguimiento que valide que se estén acatando, “debe existir un estudio y análisis en que se corrobore quienes y de qué manera estas se están cumpliendo“.

Córdova consideró que debe haber un diálogo entre las instituciones y que si se cumplen estas medidas, la productividad debería mejorar, “no se puede incrementar la producción si estos ajustes no se rigen al pie de la letra, porque si no habrá una diferencia entre las empresas, los trabajadores y el Gobierno, se deben evitar estas divisiones“, dijo.

En entrevista concedida al programa Anahí Arismendi, transmitida por Unión Radio, el economista agregó que “los anuncios decretados por el Ejecutivo deben ser estudiados y analizados entre el Estado y los empresarios para que genere un beneficio en la población”.





Antoni Díaz / Unión Radio.