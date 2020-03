Economista Brusco descarta inicio de recuperación económica con dolarización

CARACAS.- El economista jubilado del Banco Central de Venezuela –BCV-, y especialista en Análisis de la Economía Real, Luis Brusco, indicó que actualmente entre 25 y 30 % de las transacciones con el exterior se hacen con dólares y “podríamos cuantificar esta cifra entre $ 8 mil y $ 10 mil millones para que la economía funcione al tamaño que estamos ahora”.

Considera que el fenómeno de la dolarización impide el crecimiento de las economías, “como ha ocurrido en Ecuador que logró dolarizar su economía, logró una inflación muy baja a costa de que la economía no crece y esas son las consecuencias a mediano y largo plazo de una dolarización en el presente”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, explicó que el gobierno ha facilitado la dolarización aplicando medidas como disminuir los impuestos “y eso ha permitido una economía donde los bolívares han sido sustituidos, como siempre ocurre en una economía hiperinflacionaria de forma transitoria, por una moneda de mayor poder de compra”.

Aseveró que los venezolanos no están viviendo el inicio de la recuperación de la economía, “sino que la sustitución del bolívar por el dólar ha permitido que las transacciones sean más rápidas y eso ha favorecido a parte del comercio, pero no a toda la economía porque se necesitan divisas para importar, insumos y bienes de capital y eso no se puede confundir lo que estamos viendo a nivel transaccional”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio