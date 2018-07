Economista Balza afirma que las medidas anunciadas por Maduro agravan la situación

CARACAS.- El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ucab, Ronald Balza, considera que se debe definir el mercado cambiario en Venezuela y que la Ley de Ilícitos cambiarios que ahora el presidente Maduro plantea modificar, debe ser eliminado.

En el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio, Balza señaló que el país está aislado de los problemas relacionados con el mercado de divisas que fue destruido por el gobierno y que lo que existe es un mecanismo de asignación que perdió todo tipo de transparencia hace muchos años y que las “medidas anunciadas por el presidente Maduro agravan la situación”.

Expresó que la propuesta hecha por el presidente Maduro de reformar la Ley de Ilícitos bancarios para recomponer el mercado no ofrecería ninguna solución. “Lo que hay que hacer es eliminar esa ley y posteriormente ir a los convenios cambiarios pues sería lo mas rápido e inmediato y no tendría que pasar lo la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que no tiene potestad para ello”, recalcó.

“Un mercado existe cuando se puede ver cuál es la demanda de dólares y cuánto hay en las reservas y nada de eso lo podemos ver, el Banco Central de Venezuela, BCV, tiene que publicar las cifras que ha escondido todo este tiempo pues no puede haber un mercado cambiario transparente si no hay información”, indicó.

Afirmó el decano que tener acceso a las divisas en las situaciones económicas actuales no basta para resolver el problema, ya que necesitamos gente que pueda utilizar esas divisas para producir, exportar y hacer inversiones con transparencia fiscal absoluta y que sean respetados los derechos de propiedad.

Fanny Vargas/Unión Radio