Economista Álvarez consideró que medidas económicas tendrán un “efecto fugaz”

CARACAS.- El economista e investigador del Centro Internacional de Miranda, Víctor Álvarez, consideró este miércoles como erróneas las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, pues afirma que no se encuentran respaldadas por la población y que tendrán un efecto fugaz, “es cuestión de tiempo para que se agreguen al nuevo cono monetario los mismo ceros que se quitaron al anterior, sino se hacen ajustes consensuados por diferentes partes“.

En entrevista a Marypili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio, Álvarez agregó que debe existir una planificación entre el Estado y el sector empresarial para tomar decisiones económicas que puedan generar un beneficio en los ciudadanos.

Por otra parte, el economista manifestó que la implementación del Petro no está justificada y que existe un desconocimiento entre la ciudadanía ante el uso que tendrá esta moneda virtual, “es un experimento, no es una divisa sólida y reconocida internacionalmente por lo cual el anclaje no es estable, todo lo contrario solo genera confusión, casi nadie sabe como funciona“, puntualizó.



Antoni Díaz / Unión Radio.