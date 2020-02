Economista afirma que BCV solo actualizó tasas de inflación

CARACAS.- El economista, Ronald Balza, opina que el Banco Central de Venezuela (BCV), sólo actualizó las tasas de inflación, sin incluir el producto interno bruto (PIB), balanza de pago u otras cifras desde el trimestre I de 2019, añadió que tampoco se tomó en cuenta el Programa de Actualización de las Estimaciones Macroeconómicas, a su juicio, «el BCV dice mucho con tan poco».

Enfatizó que esto no permite observar un panorama completo y aseguró que los números manejado por el Banco Central son únicamente de precios de cómo se transa el bolívar por dólar, “ no tenemos información suficiente y no es ninguna sorpresa que en una economía como la nuestra los precios hayan seguido subiendo”.