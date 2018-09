Duque aseguró que su línea con Venezuela “no es belicista”

CARACAS.- El presidente de Colombia, Iván Duque, urgió este martes a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), a buscar un estatus de protección migratoria temporal a los venezolanos para que la nación neogranadina no sea sólo la que atienda todo el flujo.

Respecto a las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante su visita a la frontera, aseguró que el representante del organismo no utilizó la expresión “intervención militar” en Venezuela; “yo no le escuché al secretario hablar de ese término. Lo que quiero decirles es que yo he mantenido una línea, mi línea no es belicista, lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional, vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones”.

Duque reiteró que se debe acudir a mecanismos diplomáticos disponibles en la comunidad internacional para presionar al gobierno venezolano hacia una transición que permita que los venezolanos vuelvan a su tierra y fortalecer las libertades.

Francisco Caceres/Unión Radio