Duque aseguró que garantizarán el orden durante paro

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno garantizará el «orden» del país en la multitudinaria manifestación que se tiene prevista para este jueves.

«Mañana confiamos en tener una jornada tanquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas; pero sobre todo, que convivir pacíficamente.

Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido», expresó en rueda de prensa.