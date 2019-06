Dugarte opina que eliminación del “bloqueo económico” es el punto clave del diálogo

CARACAS.- Juan Carlos Dugarte Padrón, integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV- y exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, considera necesario alcanzar acuerdos y sentarse a dirimir las diferencias y buscar puntos de coincidencia por el bien del país. “Son importantes los esfuerzos que se están haciendo”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, cuestionó la actitud de la oposición que, en su opinión, le ha faltado seriedad “y cuando se han sentado no han convalidado esos acuerdos (…) La oposición nunca ha respetado los acuerdos, ojala en esta ocasión pueda encontrarse esos puntos de coincidencia y que la oposición pueda respetar”.

Para Dugarte, el punto fundamental en estos acercamientos debe ser que la oposición debe buscar la eliminación del bloqueo económico y financiero “que está causando tanto dolor a los venezolanos, ese es esencial, fundamental, ellos han agarrado esto como bandera política”.

“La oposición esta presa en su propia incapacidad de ejercer en Venezuela una política que los lleve a lo que ellos quieren, al poder. No tiene liderazgo, no tiene un programa y eso los ha llevado a esta trampa (…) No tiene una palabra coherente con sus acciones”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio