Docentes de la UPEL denuncian retrasos en pagos salariales

CARACAS.- Yuraima Ramírez, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, denunció nuevamente retrasos en la cancelación de los sueldos de los docentes de esta casa de estudios.

Durante una entrevista telefónica concedida a Aryeli Vera, para Unión Radio, Ramírez acotó que otra de las trabas que enfrentan son transacciones bancarias que retrasan el cobro de los sueldos.

La plataforma del Banco Venezuela, no sabemos porqué, no permite a la cámara de compensación que se hagan los movimientos bancarios, que según el banco, son altos, pero no lo son.