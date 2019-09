Docentes de Aragua se movilizaron para exigir mejoras salariales

CARACAS.- Docentes aragueños tomaron las calles de la entidad para exigir mejoras salariales y soluciones al déficit que enfrenta el sector educativo.

El presidente del Sindicato Unitario de Maestros de Aragua, Henry Medina, resaltó que el gremio necesita que el gobierno «cumpla con las contrataciones colectivas» y les otorgue un salario digno.

«Exigimos también una educación de calidad, no estamos de acuerdo con la incorporación de jóvenes que no tienen la capacitación adecuada para estar en las aulas, eso no es una mentira, es una realidad que viene ocurriendo y que el gobierno pretende ahora institucionalizar», dijo.

Medina hizo un llamado a los padres y representantes, para que se unan a las movilización que se llevan a cabo en la avenida Bolívar de Maracay.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio