Diputados debaten la «agudización» de la crisis eléctrica

CARACAS.- Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), iniciaron la sesión ordinaria de este martes con un debate sobre la crisis eléctrica.

El diputado Ángel Torres, comenzó la sesión remarcando las acciones y políticas emprendidas por el gobierno nacional, que a su juicio, provocaron la crisis del sector y continúa «agudizando» las fallas del servicio.

El parlamentario Julio César Reyes, apuntó que la situación se debe a la falta de mantenimiento a las plantas y la poca inversión por parte del Ejecutivo nacional.

“Sin energía eléctrica no hay desarrollo, no hay gas, sin energía eléctrica no podemos lograr encaminarnos hacia un futuro promisor y esa es la lucha que seguiremos dando desde el parlamento”, dijo

Por su parte, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elio Serrano, recordó que el país ha sido víctima de “sabotajes” del servicio eléctrico provenientes de Estados Unidos, «para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro».

Serrano responsabilizó a la bancada de la oposición y al gobierno norteamericano de las fallas de energía eléctrica que enfrenta el país desde el mes de marzo.

“Ustedes planificaron los ataques al sistema eléctrico nacional y son responsables de que nosotros estemos viviendo este problema”, dijo.

El parlamentario Julio Chávez, insistió en que las sanciones y el bloqueo estadounidense no permiten que el Estado venezolano pueda comprar los materiales que se requieren para solventar los problemas que atraviesa el sector.

“Hoy en día Corpoelec tiene todas las cuentas bloqueadas y no hay posibilidad de traer equipos para reponer y hacerle mantenimiento correctivo al sistema eléctrico nacional”, dijo.

Durante su intervención en el debate parlamentario, afirmó que a pesar de las acciones que han emprendido contra el Ejecutivo, éste sigue trabajando por el bienestar de los venezolanos.

El diputado Juan Pablo Guanipa, cuestionó la intervención de Chávez, porque considera que la crisis eléctrica no es producto de las sanciones de EEUU sino de un “sistema político y económico que no tiene absolutamente ninguna viabilidad”.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio