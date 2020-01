Diputado Noriega rechazó acusaciones de Marquina

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Noriega, rechazó las acusaciones en su contra de un supuesto acto de soborno que habría realizado al parlamentario de Primero Justicia, Alfonso Marquina, para que votara en contra de Juan Guaidó el 5 de enero.

A través de una serie de mensajes publicado en twitter, Noriega, afirmó que es falso el audio en el cual lo vinculan con los hechos.

Señaló que se trata de una campaña difamatoria y adelantó que tomará acciones legales ya que fue difamado.

Hay toda una campaña de mentiras de que me vendí al oficialismo, cuando la verdad verdadera es que yo sigo siendo opositor y lucho por la salida de Nicolás Maduro. Me están cobrando que he sido un crítico de la… https://t.co/X1Pc5jlSLV