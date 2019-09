Diputado Ferrer denuncia que el gobierno no vela por derechos de indígenas

CARACAS.- El diputado indígena a la Asamblea Nacional – AN – Virgilio Ferrer, mostró preocupación por la situación que viven los indígenas en la zona fronteriza con Brasil, ya que a su juicio, existe un abandono total desde el ámbito social por parte del Estado.

Dijo que se han visto obligados a desplazarse de sus territorios, «los grupos Warao y Pemones se han visto forzados a desplazarse hacia Boa Vista, Roraima en Brasil«.

En entrevista concedida a Roman Lozinski para el circuito Éxitos de Unión Radio detalló que en coordinación con las autoridades brasileñas han podido registrar alrededor de 2 mil casos de indígenas desplazados por razones que obedecen a actos violentos con el fin de despojarlos de sus tierras y apoderarse sus riquezas.

Argumentó que presuntos grupos guerrilleros y paramilitares están atentando contra los indígenas venezolanos.

Precisó que la faltas de políticas sanitarias contribuye a la propagación de enfermedades como el paludismo, HIV y entre otras enfermedades de transmisión sexual,.

“ No se informa, no se vela por los derechos de los indígenas , no hay políticas, no se corrige las políticas y no se toman los correctivos”, dijo.

