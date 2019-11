Diputado España continuará en mesa de diálogo nacional

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Antonio España, dijo este martes que continuará en la mesa de diálogo nacional, aun cuando fue expulsado del partido Cambiemos liderado por Timoteo Zambrano.

El parlamentario no descartó que conformen una nueva coalición dentro del Parlamento.

Dijo que “se nos solicitó la censura previa de nuestras opiniones públicas en relación a la gestión de la directiva de la Asamblea Nacional, se nos pedía que fuera una opinión única y se nos pedía que no se discutiera. No hemos sido escuchado, no ha habido diálogo”.

Aclaró que continuará integrando la mesa de diálogo nacional, y destacó que espera que esta instancia en diciembre anuncie la liberación masiva de los presos políticos.

El diputado España insistió en que no están de acuerdo con algunas acciones que ha implementado la junta directiva de la AN y afirmó que pretenden «imponer una opinión de forma unilateral», con respecto a la situación política que enfrenta Venezuela.

«Rectificar es escoger un nuevo CNE, pero con los diputados de todas las fracciones, rectificar es el diálogo, la reconciliación, no es convertir al 16 de noviembre como un levantamiento y escalar la confrontación», dijo.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio