Diputado Duarte asegura que el Parlamento no se fracturará

CARACAS.- El diputado Franklyn Duarte, insistió en que este domingo se tomó la determinación de elegir a los nuevos integrantes de la dirección del parlamento sin quórum debido a la ausencia de los integrantes de la anterior directiva. “¿Qué pasa con el diputado (Juan) Guaidó que no entra? (…) No llegó a las once, ni a las doce ni a la una”.

En entrevista a Globovisión, desmintió que se haya impedido la entrada al presidente de la AN al Palacio Legislativo. “Estaban los diputados Edgar Zambrano y Stalin González, han rodado vídeos en los que se ve el hemiciclo full de diputados”.

Aseguró que lo sucedido este 5 de enero en la AN no va a fracturar el parlamento. “Llamamos a la reconciliación e insistimos en la unidad nacional porque hay que rescatar al país del comunismo, mi adversario es el comunismo, no es Juan Guaidó ni mis colegas”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio