Díaz analiza escenarios sobre anuncios económicos

CARACAS.- La constituyente y vicepresidente de la comisión de justicia, transparencia y tutela efectiva, María Alejandra Díaz, afirmó que para salir de la ”crisis inducida” que vive el país se requiere del apoyo de todos los venezolanos sin distinciones políticas. ”No es sólo un problema del chavismo sino de todos los venezolanos”.

”Frente al embate neocolonial debemos proteger la independencia, soberanía y autodeterminación como principios fundamentales del Estado Nación”, comentó en entrevista con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Díaz no quiso adelantar opinión sobre la reforma de ilícitos cambiarios porque prefiere tener el Decreto en la mano para conocer su contenido.

Sin embargo, dijo que desde la ANC harán todo lo posible para blindarla ”y no se nos vaya nada y no nos puedan aplicar otra estrategia de dólar tóxico, porque no le están fregando la vida al gobierno, sino al país”.

A su juicio, ”el gobierno acaba de hacer una jugada interesante desde la geopolítica, porque hoy es la reunión de los Brics y si salen diciendo que respaldan al Petro, no es cualquier cosa, siempre hay que verlo desde la geopolítica, estamos hablando de medidas audaces y no estamos jugando solo en el tablero”.

Consideró que todo aquello que pase por la ANC debe ser objeto de debate ”profundo, público, transparente, que la gente sienta que se está construyendo en favor de las grandes mayorías de Venezuela, ese es nuestro papel fundamental en estos momentos”.

Unión Radio