Detienen a la prefecta de Pichincha tras fin de protestas en Ecuador

QUITO.- Las autoridades de Ecuador detuvieron este lunes a la prefecta (máxima autoridad) de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, confirmó la Fiscalía General del Estado, sin precisar las razones para la decisión, que se dio pocas horas después del fin de las protestas por el alza del precio de los combustibles.

En su perfil de Twitter, la Fiscalía indicó este lunes de que tras investigaciones, con el apoyo de la Policía «fueron detenidos Paola P., Christian G, y Pablo D.»

«En los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación», anotó.

De su lado, en su cuenta de Twitter, la prefecta de Pichincha, cuya capital es Quito, denunció: «Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma«.

En redes sociales circula un vídeo del momento en que se detiene a Pabón en el que reclama la forma en que las autoridades ingresaron en su domicilio y denuncia visiblemente molesta que «esta es la represión del Gobierno de (Lenín) Moreno, este es el famoso Estado de derecho, esta es la paz que le proponen a Ecuador«.

«Este movimiento histórico, de octubre de 2019 es un movimiento ciudadano, es un movimiento social», dijo Pabón que ha sido detenida pocas horas después de que el Gobierno y los dirigentes indígenas llegaran a un acuerdo que puso fin a once días de protestas, muchas de ellas violentas en distintas partes del país.

«Esto es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana», anotó Pabón en referencia a la agrupación política afín al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica.

