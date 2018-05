Destacan rol de los trabajadores en el nuevo modelo económico socialista

CARACAS.-El constituyente y exministro del Trabajo, Oswaldo Vera, y el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Carlos López, coincidieron este jueves en afirmar que el Congreso Ideológico de la Clase Obrera permitirá abrir el debate sobre el cambio del modelo económico que deje atrás el rentismo petrolero y donde los trabajadores tendrán un rol destacado en el impulso productivo del país.

Los dirigentes sindicales abordaron este tema en el programa Al Instante de Unión Radio con Esther Quiaro y Jorge Amorin.

Para Vera “estamos en pleno proceso de la construcción de una revolución, atacada por todos los flancos, venimos de una economía dependiente de la renta petrolera, la heredamos de la Cuarta República y estamos en pleno debate de cómo dar el salto de un modelo rentista a convertir a Venezuela, es parte del gran debate y lo vamos a impulsar hacia la clase obrera”.

Comentó que después del 20 de mayo, ”vamos hacia la profundización de la revolución en función del diálogo y los niveles organizativos deben presentar propuestas”. Al respecto, destacó que tienen temas claves como el nuevo modelo económico socialista y el papel de la clase obrera como parte de la producción, la transformación del Estado, la defensa de la Patria, la formación política e ideológica, la organización sindical, las relaciones internacionales, entre otros.

Vera reitera que debe haber una lucha feroz contra la corrupción y por alcanzar una nueva ética.

Dijo que espera que las élites económicas no entiendan mal el llamado al diálogo hecho por el presidente Maduro, ”que no entiendan que es un momento de debilidad, espero que esos sectores no se vuelvan a equivocar, es un llamado a que todos trabajemos por la paz del país, pero para enfrentar juntos los daños a la economía”.

Por su parte, Carlos López, estima que el debate ideológico de la clase obrera busca trascender el modelo fracasado de la clase rentista. “Esa clase económica quiere volver a acceder a la renta petrolera, como lo hacía en el pasado, está incorporada a la conjura política para sacar la revolución del poder. La clase obrera tiene el debate en sus manos, y en siete años de vida la Central Bolivariana ha sido refractaria a los intentos de la contrarrevolución de llevar a la clase obrera a la guarimba”.

Para López la clase obrera tiene que comprender que está en sus manos el tema de la economía y la producción, ”porque la oligarquía no está dispuesta a producir y exportar. El debate es cómo nuestra producción económica va en beneficio de toda la sociedad”.

Ivette Janzen/Unión Radio