En camino primer vuelo directo entre Miami-Caracas

MIAMI.- El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico del país, que incluyó arepas y tequeños.

Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de aproximadamente tres horas de duración, celebraron antes del despegue en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, felices de poder visitar su patria tras años de hacerlo por terceros países.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019.

EFE