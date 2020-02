Desaprueban inclusión del personal obrero y administrativo en elección de directiva UCV

CARACAS- El secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Barone, considera que la inclusión del personal obrero y administrativo en la elección de las autoridades universitarias es contraria a la normativa.

No puede existir en medio de la sentencia 0324 ese pequeño apéndice que dice que tienen que hacerlo como me dé la gana (…) no es un tema de desprecio, pero es que sencillamente no forman parte de la comunidad académica que son quienes eligen a las autoridades.