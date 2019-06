Desaparece bebé fallecido en hospital pediátrico en Barquisimeto

CARACAS.- Familiares reportaron en oficinas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la zona industrial de Barquisimeto (Lara), la desaparición de un bebé de dos meses, fallecido en Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustin Zubillaga.

“Nosotros llegamos a retirar al niño, con el acta de defunción, con toda la documentación pertinente para retirar al cuerpo. Preguntamos por el cadáver, y nos dicen que no lo encuentran. Esperemos que aparezca el señor Edinson Barreto que fue quien lo recibió a ver si sabe dónde lo puso”, afirmó Ángel Montes de Oca, padre de la víctima.

El familiar de la víctima aseguró estar “dolido” ante la falta de respuestas que le presentan en el hospital. Además, la directora del hospital le comentó que, al pasar las 72 horas, los cadáveres pueden ser desechados. “Mi hijo no es un perro”, expresó Montes de Oca.

“Necesito que esto no pase por alto, que no sigan pasando casos como este. No tengo palabras para describir las irregularidades tan grandes que existen en el hospital. No solo es en el área de la morgue, también es en el área neonatal”, enfatizó.

El CICPC continúa las investigaciones y hasta los momentos, ha declarado un trabajador del hospital, en la búsqueda de más pistas que le den cause al hecho.

Cabe destacar que, el bebé padecía la enfermedad osteogénesis imperfecta, y los niños que la padecen, se les conoce como “niños de cristal”. Quienes tienen este trastorno, suelen tener huesos frágiles, que se pueden fracturar fácilmente.

Unión Radio.