Denuncian suspensión de pagos a 18 mil maestros en reposo

CARACAS.- La secretaria de reclamos del Sindicato Nacional de Maestros, Griselda Sánchez, denunció ante la Zona Educativa del Distrito Capital la violación de los derechos laborales tras la suspensión de sueldos a más de 18 mil maestros en reposo por parte del Ministerio de Educación.

Estamos aquí rechazando no solo el tema del contrato colectivo, no podemos vivir con lo que ganamos, y lo poco que ganamos no nos lo están pagando.