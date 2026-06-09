Denuncia de De la Espriella sobre presunta compra de votos agita segunda vuelta colombiana

Bogotá.- La denuncia del candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella sobre una presunta red de compra de votos para favorecer a su rival de izquierda, Iván Cepeda, agita este martes la campaña para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, después de que varios señalados rechazaran las acusaciones y las calificaran de falsas e irresponsables.

De la Espriella aseguró en una transmisión en redes sociales el lunes por la noche que existe una supuesta red de compra de votos en la región Caribe integrada por más de una veintena de políticos, congresistas y empresarios que, según dijo, buscan favorecer a Cepeda en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria mencionó entre quienes supuestamente compran votos al exgobernador del departamento de Magdalena Carlos Caicedo, al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman, a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, así como otros dirigentes del oficialista Pacto Histórico.

Según De la Espriella, la información le fue entregada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien pidió mantener bajo observación a los señalados y verificar los datos aportados.

El candidato también pidió al funcionario estadounidense que, de encontrar méritos para ello, le retire la visa a los señalados y los incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también conocida como lista Clinton, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Unión Radio / EFE