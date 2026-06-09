Delcy Rodríguez emprende regreso tras gira energética por India y Turquía

CARACAS.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció este lunes que se encuentra en camino de regreso a su país, tras una gira con una agenda energética por India y Turquía.



«Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente -Recep Tayyip- Erdogan por esta invitación», dijo Rodríguez en un vídeo grabado desde Estambul y publicado en sus redes sociales.



La mandataria, que llegó a Turquía la noche del domingo, destacó los lazos que mantienen ambos países y aseguró que su visita buscaba «estrechar» la cooperación en el área de la minería, energía, transporte y la conectividad aérea.

Presidenta encargada , Delcy Rodríguez y presidente turco, Recep Tayyip- Erdogan



«Turkish Arilines se ha convertido en una de las principales aerolíneas que viaja a Venezuela», recordó.



La Presidencia turca informó este lunes que ambos mandatarios evaluaron cómo elevar el volumen de su comercio bilateral desde los actuales 448 hasta los 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros).



Erdogan recibió a Rodríguez en el palacete de Dolmabahçe en Estambul, a orillas del Bósforo, un espacio habitual para reuniones de trabajo con jefes de Gobierno extranjeros para ocasiones menos formales que las recepciones en el palacio presidencial en Ankara.



El mandatario aseguró a su invitada que Turquía «siempre estaría al lado del pueblo venezolano» y habló con ella sobre cómo impulsar la cooperación en los ámbitos del comercio, la energía y la minería, según un comunicado de la Presidencia turca.



Actualmente, el comercio alcanza apenas la sexta parte de esta cifra, 448 millones de dólares en el año 2025, con 251 millones en importaciones turcas desde Venezuela y 197 millones en exportaciones hacia el país sudamericano.



EFE

