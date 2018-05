Del Potro: No siento que pueda arrebatarle el título a Nadal

PARÍS.- El argentino Juan Martín del Potro, sexto del mundo, asumió que no se ve en condiciones de arrebatarle el trofeo de Roland Garros a Rafa Nadal y puso como aspirantes al austríaco Dominic Thiem y al alemán Alexander Zverev.

“Hoy por hoy, no siento que pueda sacarle el título a Rafa. Escogería a Thiem, Zverev o a alguna otra sorpresa. No me considero entre los nombres de favoritos y menos en la superficie” de tierra batida, dijo a la prensa el tandilense, convaleciente de un desgarro.

“La Torre de Tandil” doblegó al francés Nicolas Mahut por 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y siete minutos.

Del Potro se enfrentará en segunda ronda al ganador entre su compatriota Leonardo Mayer (43) y el francés Julien Benneteau (62).

EFE