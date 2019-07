Déficit en distribución de gasolina afecta actividades diarias de los merideños

CARACAS.- Durante los últimos meses los merideños han sido fuertemente afectados por las fallas que se han presentado en la distribución de combustible, una situación se agudiza, sin asomar una solución a corto plazo.

Las consecuencias de esta problemática afectan a la comunidad en general, principalmente a los sectores de salud, comunicación, agrícolas, comercio y transporte.

Para los trabajadores del Hospital Universitario de Los Andes, el escenario es complejo y en oportunidades no pueden asistir a la jornada para atender emergencias, ni consultas.

«No es porque no quiera llegar el personal de enfermería, pero ya les difícil por el alto costo de pasaje en primer lugar, y en segundo lugar, que ya no tenemos como transportarnos a la institución por el déficit de gasolina» denunció Gregoria Vega, jefa del servicio de enfermeria

Aún cuando la Zona Operativa de Defensa Integral ha coordinado para que los galenos surtan con prioridad en algunas estaciones de servicio, la problemática con la falla de gasolina impide el proceso.

La situación complica que puedan ser atendidos los pacientes, quienes pierden las consultas que desde hace meses fueron pautadas, muchas personas asisten al nosocomio desde muy lejos y no son atendidos.



El servicio de transporte público es otro sector fuertemente golpeado, los trabajadores del volante deben esperar a las afueras de las estaciones de servicio por días, y muchas veces se han quedado accidentados en plena vía por falta de combustible.



Por su parte el presidente del Consejo Legislativo del estado Mérida, Miguel Reyes, refirió que poco a poco intentan resolver la situación y señaló que la responsabilidad recae en las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.

Por otra parte, los medios de comunicación también se han visto afectados al tratar de llevar a cabo su labor, María Fernanda Rodríguez representante del Instituto Prensa y Sociedad, agregó que aunado a los cortes eléctricos se suma un nuevo obstáculo, el difícil acceso al combustible.



La nueva modalidad para evitar las colas en las calles y avenidas de la entidad es a través de listas, en la que se anotan más de 7.000 vehículos por estaciones de servicio, situación que también alcanza a los motorizados.

Escuche el reporte de Jade Delgado

Daniela Morales Hevia/Unión Radio