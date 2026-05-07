Defensoría del Pueblo pide investigar muerte de Víctor Hugo Quero para determinar responsabilidades

CARACAS.- La Defensora del pueblo, Eglée González Lobato, expresó sus condolencias luego de conocerse que el privado de libertad, Víctor Hugo Quero Navas, falleció el 25 de julio de 2025 por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria y tromboembolismo pulmonar.

González Lobato pidio que se realice una investigación para determinar responsabilidades en el caso y se haga justicia.

«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia«, escribió en un comunicado.

Quero Navas había sido reportado como desaparecido por su madre, Carmen Teresa Navas; el ministerio de Servicio Penitenciario dijo que al momento de su detención -el 3 de enero de 2025- no aportó datos de ningún familiar.

La cartera penitenciaria detalló que el 15 de julio de 2025 fue trasladado por una hemorragia digestiva superior y síndrome febril desde la cárcel del Rodeo I al hospital militar Dr. Carlos Arvelo, donde falleció 10 días después.

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