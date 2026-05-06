Defensoría del Pueblo inicia mesas de consulta a la sociedad civil

CARACAS.- Representantes de diversos sectores de la sociedad civil sostuvieron un encuentro con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, a quien presentaron sus inquietudes, propuestas y planteamientos sobre los principales desafíos que enrenta el país en materia de derechos humanos y convivencia social.

En el encuentro estuvieron presentes periodistas, abogados, empresarios, diputados y representantes de distintos ámbitos sociales.

La defensora del pueblo destacó la necesidad de construir espacios de cooperación entre el Estado, los trabajadores, el sector productivo y la sociedad civil para avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

“Las puertas de la Defensoría del Pueblo están abiertas para todos los sectores de la sociedad. Creemos en el diálogo, en la articulación y en la capacidad de construir soluciones compartidas entre instituciones, ciudadanos, trabajadores y empresarios, porque la defensa de los Derechos Humanos también pasa por generar condiciones de bienestar, empleo, convivencia y oportunidades”, expresó González Lobato.

Añadió que uno de los objetivos de esta gestión es convertir a la Defensoría del Pueblo en un espacio de encuentro y mediación capaz de impulsar iniciativas que integren esfuerzos públicos y privados en beneficio de la población.

Unión Radio