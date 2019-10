Defensa de Requesens y Marrero desconoce si pudieran ser excarcelados

CARACAS.- El abogado Joel García, defensa del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens y el jefe de despacho de la AN, Roberto Marrero, aclaró que hasta el momento desconoce si ambos pudieran ser excarcelados. “Nadie se ha comunicado con la defensa para hablar de una posible liberación”.

“No sabemos si ellos están en una supuesta lista o no, hasta ahora el equipo de la defensa no tiene información de que ellos pudieran ser beneficiados con algún tipo de medida”, expresó.

Precisó que desconoce cuáles son los criterios utilizados para efectuar las excarcelaciones. «Si tuviéramos criterios definidos pudiéramos saber quiénes pudieran ser los favorecidos ”,dijo.

En entrevista concedida al programa En Vivo de Unión Radio enfatizó que este jueves solo fueron efectuadas tres “liberaciones” porque se mantiene sobre el resto de los ciudadanos «medidas de coerción personal».

Unión Radio