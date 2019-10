Defensa de Marrero desconoce si está en lista de posibles liberados

CARACAS.-El abogado de Roberto Marrero- Joel García – denunció retardo procesal en el caso y aseguró que el expediente del jefe de despacho de la Asamblea Nacional se encuentra en el Tribunal Primero de Control con competencia en materia de terrorismo.

“Hasta tanto ese expediente no sea pasado al nuevo tribunal, no comenzamos el juicio oral y público (…) el expediente está inerte hasta que no sea enviado a juicio”, dijo.

En entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio, agregó que el asistente del presidente de la Asamblea Nacional, se encuentra en presencia de una condena anticipada.

Respecto al diálogo establecido entre un sector de la oposición y el gobierno en el que se acordó la liberación de presos políticos, indicó que desconoce si Marrero pudiera beneficiarse con esta posible acción.

“Ni la defensa ni los familiares han sido llamados para conversar sobre esto (…) no sabemos si Marrero está en esa lista, porque no sabemos cuáles son los criterios que van a tomar para esas liberaciones”.

Reconoció que se han regulado las visitas de sus familiares y defensa y afirmó que Marrero se encuentra en buen estado de salud.

Unión Radio