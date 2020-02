Debate: El desconocimiento entre poderes alimenta conflicto político

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, manifestó que el Gobierno Nacional pretende desconocer a la mayoría existente en la Asamblea Nacional y generar una pugna en el seno del Parlamento.

Alerta que el Gobierno intenta «fingir una posición de diálogo» al no tomar en cuenta a la oposición por completo.

Se sienta con una parte, pero no con toda la oposición, no se sienta con el grupo mayoritaria de la AN, y pretende desconocer esa mayoría designando un presidente que es el que a ellos les gusta o les parece.